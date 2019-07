Aeroporti: Toninelli firma decreto per uso civile aree militari Fontanarossa

Palermo, 30 lug. (AdnKronos) - Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli ha firmato oggi il concerto sul decreto del Ministero della Difesa che consente di liberare aree di demanio militare dell’aeroporto di Catania Fontanarossa a favore del trasporto aereo civile. Il ministro ha espresso il suo ringraziamento alla collega di governo Elisabetta Trenta "per aver messo a disposizione del potenziamento dello scalo di Catania beni dichiarati non più funzionali ai fini militari. Beni che ora verranno trasferiti al demanio aeronautico civile e assegnati all’Enac per il potenziamento della qualità, dell’efficienza e della sicurezza dell’aeroporto Fontanarossa". Per il perfezionamento del decreto si aspetta la firma del ministro dell’Economia Giovanni Tria.