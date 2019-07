Calcio: Palermo, Slc Cgil 'vecchia società paghi stipendi a dipendenti' (2)

(AdnKronos) - Le lettere sono state inviate per conoscenza anche al sindaco di Palermo Leoluca Orlando. "Alla nuova società – aggiunge Rosso – abbiamo chiesto un incontro urgente per affrontare i problemi dei lavoratori del Palermo calcio, in merito alla corretta applicazione della clausola sociale per l'assunzione di tutti i lavoratori e del 'business plan triennale', come previsto dal bando di gara del Comune di Palermo. Ci interessa capire in che modo l'azienda abbia a cuore l'applicazione dei contratti e come intenda assicurare quegli elementi di garanzia che consolidano il lavoro e l'occupazione, per dare una prospettiva di crescita a un settore così importante per la città".

Il sindacato sottolinea l'importanza delle relazioni industriali per "concordare politiche del lavoro certe ed espansive, lontane da drammi occupazionali che certamente non farebbero bene a una società che si appresta a farsi carico, con un serio piano di rilancio, di una realtà sportiva così importante". "Al sindaco Orlando – prosegue Rosso - chiediamo che si faccia vigile in questo passaggio così delicato, e in un settore tanto importante per Palermo, e che possa essere il garante di questo percorso nel rispetto dei contratti, della legalità e dello sviluppo".