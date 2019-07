Musica: parte dalla Sicilia il nuovo tour de Le Vibrazioni

Palermo, 30 lug. (AdnKronos) - Le Vibrazioni tornano in Sicilia con un inedito viaggio live che unisce, per la prima volta, il rock e la musica classica. Tre date nell'isola con cui la band milanese darà il via a dodici concerti nei più importanti teatri d’Italia con il tour 'Le Vibrazioni in orchestra di e con Beppe Vessicchio'. Si parta dal Teatro Golden di Palermo l’11 novembre, per poi spostarsi il 12 al Teatro Impero di Marsala (Trapani) e il 13 al Teatro Metropolitan di Catania. I biglietti per gli spettacoli, organizzati nell’Isola dalla GN events di Gianni Napoli, possono essere già acquistati in prevendita sui siti online TicketOne e Tickettando.

Uno spettacolo unico, in cui Le Vibrazioni presenteranno tutti i loro più grandi successi in una chiave inedita, con nuovi arrangiamenti ideati e realizzati per l’occasione dal maestro Beppe Vessicchio. Tra i brani proposti dalla band, che quest’anno celebra i venti anni di carriera, anche l’ultimo singolo 'L’amore mi fa male', prodotto da 432 e distribuito da Artist First. Dopo la Sicilia, il tour proseguirà il 15 novembre al Teatro Rendano di Cosenza, il 18 al Teatro Tim di Bari, il 20 al Teatro Augusteo di Napoli, il 27 al Teatro Tuscanyhall di Firenze e il 29 al Teatro Colosseo di Torino. Quattro le date nel mese di dicembre: il 2 Le Vibrazioni saranno al Teatro EuropAuditorium di Bologna, il 5 al Gran Teatro Geox di Padova, il 10 al Teatro Nazionale di Milano e il 12 all'Auditorium Parco della Musica di Roma.