Mafia: Fico ricorda Chinnici, 'impegnato per costruire un'Italia migliore' (2)

(AdnKronos) - "A nulla o a poco -sottolinea ancora Fico- serviranno gli strumenti repressivi, se non si risolvono i problemi del territorio: le lacune nel sistema socio-familiare, la dispersione scolastica, la mancanza di un lavoro dignitoso, la povertà, le diseguaglianze e la marginalità. Se, in definitiva, le Istituzioni e la politica, innanzitutto, non intervengono su quei fattori che consentono al sistema mafioso di resistere e, addirittura, di rafforzarsi".

"Il ricordo di Rocco Chinnici -conclude Fico- dovrebbe, dunque, servire soprattutto a questo: a stimolare, nella lotta contro la mafia, una risposta sempre più ampia e partecipe, che si esprima come battaglia investigativa e giudiziaria, ma anche come politica attiva di sviluppo, di contrasto delle diseguaglianze sociali, di denuncia corale contro le pratiche collusive e contro le tante forme di corruzione e illegalità. Ciò richiede impegno, rigore, sensibilità civica e, soprattutto, ostinazione nel non rinunciare mai ad immaginare la possibilità di creare un Paese migliore".