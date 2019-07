Turismo: a Vicenza tour in centro storico in inglese

Vicenza, 29 lug. (AdnKronos) - Una scommessa che sta diventando una proposta molto apprezzata dai turisti stranieri è quella dei tour del centro storico in inglese promossi dalle Guide turistiche autorizzate di Vicenza con l’organizzazione del Consorzio Vicenzaè, per la prima volta da metà giugno.

"Ringrazio il gruppo delle Guide che insieme al nostro Consorzio turistico hanno dato vita a questa iniziativa considerato che in città, durante il periodo estivo, i turisti stranieri sono in maggioranza – osserva l’assessore al turismo Silvio Giovine - ed in particolare il lunedì quando i principali siti turistici, musei e monumenti, sono chiusi".

Lo scorso lunedì i partecipanti al tour provenivano da varie nazioni europee ed extraeuropee: Australia, Brasile, USA, Paesi Bassi, Svizzera, Germania, Regno Unito, Spagna e Irlanda.