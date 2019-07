Catania: lavori sulla tangenziale ovest, code e rallentamenti

Palermo, 29 lug. (AdnKronos) - Code e rallentamenti questa mattina sulla tangenziale ovest di Catania a causa di alcuni lavori alla pavimentazione che hanno reso necessario il restringimento al transito della carreggiata. I disagi alla circolazione, tornata alla normalità poco dopo le 9, hanno interessato il tratto di autostrada tra il km 16,250 e il km 16,350, tra gli svincoli di Zia Lisa e Aeroporto, in direzione Siracusa. Con una nota, Anas si è scusata con gli automobilisti "per il disagio arrecato", sottolineando però che i lavori in questione erano "urgenti ed indifferibili".