Autonomia: Toti, 'è una cura per Italia non malattia' (2)

(AdnKronos) - "Pure il Sud -insiste il governatore della Liguria- dovrebbe molto rapidamente avviarsi sul percorso della autonomia perché credo che Campania, Puglia, Calabria, abbiano modelli di sviluppo e realtà da valorizzare senza dipendere da Roma. È un vantaggio anche per loro utilizzare risorse sul proprio territorio. E' ovvio che per una maggiore autonomia dei territori servirebbe il contrappeso di un potere centrale forte, un Presidente della Repubblica eletto dai cittadini con poteri esecutivi oppure un Primo ministro eletto direttamente. Ma detto ciò non è che si può sempre aspettare e rimandare, partiamo con quel che si può fare".

"Un governo di centrodestra -aggiunge comunque Toti- potrebbe tornare pure a ragionare su una riforma organica delle nostre Istituzioni che metta insieme il presidenzialismo, o un premierato forte, ed una autonomia dei territori molto più marcata di questa che si va proponendo".