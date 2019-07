Migranti: ancora sulla nave Gregoretti i 131 naufraghi soccorsi in mare

Palermo, 29 lug. (AdnKronos) - Prima notte ormeggiata alla banchina Nato di Augusta (Siracusa) per la nave Gregoretti della Guardia costiera, con a bordo 131 migranti soccorsi in mare nei giorni scorsi. I naufraghi vengono rifocillati e assistiti ma per il momento rimangono a bordo della nave militare. Si attende l'ordine del Governo per fare sbarcare i migranti. Ieri il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli ha invocato l’intervento dell’Unione Europea. "La Gregoretti ha ormeggiato al porto di Augusta, come è normale che sia per una nave militare. Ora la Ue risponda, perché la questione migratoria riguarda tutto il Continente", le parole dell’esponente del M5S.