Fisco: arriva Centinaio a tavolo a P.Chigi con parti sociali

Roma, 25 lug. (AdnKronos) - E' arrivato da pochi minuti il ministro all'Agricoltura, Gianmarco Centinaio, al tavolo con le parti sociali convocate dal premier sulla manovra e sulla futura riforma fiscale. Centinaio, il primo esponente di governo in quota Lega ad arrivare alla riunione ormai in corso da oltre un'ora, prenderà parte al 'secondo round' degli appuntamenti in agenda, ovvero quello con l'Ugl e i sindacati di base. E a seguire con tutto il mondo delle imprese.