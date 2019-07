Mafia: sentenza processo 'Montagna', scarcerati tre imputati

Palermo, 25 lug. (AdnKronos) - Tre imputati sono stati scarcerati oggi (se non detenuti per altra causa) subito dopo la sentenza emessa dal gup Marco Gaeta nell'ambito del processo 'Montagna' in cui sono state condannate 37 persone. Si tratta di Pasquale Fanara, Giovanni Gattuso e Angelo Giambrone.