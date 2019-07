Trenitalia: sindacati, 'dopo contratto di servizio iniziato disimpegno in Sicilia'

Palermo, 25 lug. (AdnKronos) - "Scarsa puntualità e pulizia dei treni e incapacità nella gestione degli imprevisti evidenziano tutti i limiti dell’organizzazione delle Ferrovie in Sicilia, dove l’abnegazione e l’impegno delle maestranze viene limitato da logiche economiche che disattendono gli impegni presi nel contratto di servizio con la Regione". Cosi Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl Trasporti, Orsa Ferrovie e Slm Fast Sicilia rompono il silenzio "per denunciare le carenze di Trenitalia nella gestione del contratto di servizio in Sicilia".

"Non ce ne vogliano i vari comitati dei pendolari e lo stesso assessore regionale ai Trasporti - dicono - ma senza ombra di dubbio possiamo affermare che siamo lontani dagli indici di qualità richiesti e presenti nel contratto di servizio mutuati dall’Art. Riduzione di personale, chiusura di impianti manutentivi, eliminazione dei posti di front line con la clientela, biglietterie, assistenza, customer care, riduzione degli impianti a terra, hanno determinato una perdita di occupazione di circa 200 unità, pari a 12 milioni risparmiati. Di contro non vi è un aumento dei treni effettuati e miglioramenti degli indici di qualità ma un peggioramento".