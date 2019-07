Governo: Tav decisiva per Toninelli, rumors su dimissioni se Conte dice sì a Torino-Lione

Raggi mostra come riciclare la plastica e avere un biglietto Atac

Roma, 23 lug. (askanews) - Economia circolare per viaggiare gratis sui bus Atac. Comincia in tre stazioni metro la campagna promossa dalla partecipata capitolina del trasporto pubblico per la raccolta e il riciclo delle bottiglie di plastica in Pet. L'iniziativa è stata presentata dalla sindaca di Roma Virginia Raggi, che in un video postato sui social ha spiegato: "Abbiamo presentato questa ...