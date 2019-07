Inchiesta minori: Ronzulli, '12 mln al giorno per assistenza, mancano dati certi'

Roma, 23 lug. (AdnKronos) - "Sono quasi 50mila i bambini e i ragazzi in affido o ospitati presso le case famiglia, oggi in Italia. Per fornire loro assistenza gli enti locali spendono 12 milioni al giorno. Ne’ sui numeri ne’ sulle spese, però, esistono dati certi. Alcuni Regioni hanno fornito elenchi parziali, altre non hanno proprio consegnato alcun dato". A snocciolare i numeri e denunciare inefficienze è la senatrice di Forza Italia, Licia Ronzulli, presidente della commissione bicamerale per l'Infanzia e l'Adolescenza.