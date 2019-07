Agricoltura: assessore veneto, cimice asiatica calamità come Xylella al Sud

Venezia, 23 lug. (AdnKronos) - “Chiederò al Ministro delle Politiche Agricole Gian Marco Centinaio di istituire al più presto un tavolo nazionale sulla cimice asiatica, insetto che si sta rivelando un vero e proprio flagello per le colture frutticole del Nord Italia. È indispensabile attivare un piano di interventi sia per quel che riguarda la ricerca e sperimentazione, ma anche dal punto di vista degli aiuti alle aziende che hanno visto distrutto anche l’intero raccolto”. È questo l’impegno assunto dall’assessore all’Agricoltura della Regione Veneto Giuseppe Pan questa mattina durante un vertice con i rappresentanti provinciali e regionali della Coldiretti che ha avuto al centro della discussione proprio il problema della cimice asiatica (Halyomorpha halys).

Questo insetto originario dell’Estremo Oriente cimice asiatica è presente ormai in Veneto dal 2015, colpendo in particolare i frutteti di melo, pero, ciliegio, albicocco, pesco e kiwi. Senza risparmiare nemmeno i seminativi, soprattutto mais e soia.

“La situazione che mi è stata descritta dagli agricoltori è a dir poco drammatica, con una stima dei danni di quasi 100 milioni di euro. Rispetto agli anni precedenti, il fenomeno nel 2019 ha visto un aumento della gravità, con perdite sempre più importanti, fino al 100% del raccolto” – riferisce l’assessore Pan - Per questo motivo è necessario che il Ministero prenda consapevolezza della necessità urgente di un tavolo per fare il punto della situazione sulla sperimentazione dell’insetto antagonista, la cosiddetta vespa samurai, finora impiegata solo in prove in laboratorio. Parallelamente, chiediamo che a livello nazionale si mettano a disposizione dei fondi per indennizzare gli agricoltori, così come è stato fatto con gli olivicoltori per la Xylella”.