Sanità: a Palermo il primo elenco di medici esperti in flebologia (2)

(AdnKronos) - La richiesta di istituzione dell’elenco presso l’Ordine dei medici di Palermo è stata presentata dal responsabile per la Sicilia della Sif, Società italiana di flebologia, Edmondo Palmeri, medico chirurgo specialista in chirurgia vascolare e oggi membro della Commissione. "Negli ultimi anni la flebologia in Italia e in Europa sta interessando sempre più colleghi e società scientifiche - sottolinea Palmeri - ma considerando che non esiste una specializzazione in materia, si sono moltiplicati registri ed elenchi on line al di fuori di attività ordinistiche. Per questo motivo ho ritenuto opportuno chiedere al presidente dell’Ordine di Palermo la possibilità di nominare una commissione che valuti l’aggiornamento, il perfezionamento professionale e le attività di ciascun professionista".