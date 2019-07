Treviso: auto contro platano, due morti e due feriti

Treviso, 22 lug. (AdnKronos) - Alle 4,25 di stanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SS 13 Pontebbana in località Ponte della Priula dalla parte di Nervesa della Battaglia (Tv) per un’auto finita contro un platano: quattro persone coinvolte, di cui due persone decedute successivamente in ospedale.

La squadra dei pompieri arrivati da Conegliano, hanno messo in sicurezza la vettura e soccorso insieme al personale del Suem 118 i quattro occupanti di cui uno rimasto incastrato nell’abitacolo di un Mercedes Viano. I quattro feriti sono stati stabilizzati dai sanitari e trasferiti in ambulanza in ospedale. A causa delle gravi ferite riportate due persone sono successivamente decedute in ospedale. I carabinieri hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Le operazioni di soccorso sono terminate poco prima delle 8.