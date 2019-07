Sicilia: Toninelli, 'questa terra merita amministratori meno gattopardeschi'

Palermo, 22 lug. (AdnKronos) - "Io amo molto la Sicilia. Ma questa terra meriterebbe amministratori, diciamo, meno gattopardeschi. Qui bisogna cambiare davvero: a cosa serve far fare la Ragusa-Catania al privato in questo modo e poi farla pagare uno o due euro ogni cinque chilometri a chi viaggia? Vogliamo l'ennesima cattedrale nel deserto che non usa nessuno? Noi puntiamo a un’infrastruttura utile per la competitività dei territori, che cittadini e imprese useranno davvero. E siamo vicini a questo importante traguardo". Così, in una intervista a La Sicilia, il ministro per le Infrastrutture Danilo Toninelli che oggi sarà in Sicilia, a Palermo e a Caltanissetta. "Da quando sono ministro ci sono venuto già sei o sette volte. Abbiamo sbloccato cantieri, altri li abbiamo accelerati. Abbiamo messo un commissario alla disastrata viabilità secondaria. E andiamo avanti su questa strada per ridare dignità ai siciliani che viaggiano", dice ancora Toninelli. Oggi Toninelli a Caltanissetta è atteso dalle imprese siciliane creditrici di Cmc. Un altro dossier delicato. "Anche qui stiamo risolvendo una situazione pesante dataci in eredità - dice- La norma del Fondo salva-imprese consente di ristorare direttamente i subappaltatori colpiti dalla crisi dei grandi general contractor. Già in Umbria le piccole e medie imprese edili pochi giorni fa ci hanno ringraziato per questo risultato che hanno definito in qualche modo storico. Stiamo limando gli ultimi dettagli tecnici, anche sull'inquadramento contabile dei crediti da rimborsare, ma a giorni il regolamento attuativo sarà adottato. Così i grandi cantieri già sbloccati potranno prendere piena velocità". Alle 11.30 Toninelli sarà all'aeroporto di Palermo, poi si sposterà a Caltanissetta.