Almutawa: "Q8 ha fortemente voluto partnership con Digita Academy"

Napoli, 19 lug. - (AdnKronos) - “Abbiamo voluto questa partnership perché la Digita Academy è un’eccellenza nell’innovazione e l’innovazione da sempre è nel Dna di Q8. Innovazione e digital trasformation: sono queste le nuove sfide del business”. E' quanto ha sottolineato Azzam Almutawa, presidente Kuwait Petroleum Italia, a margine dell’ultima giornata del secondo anno accademico della Digita, Digital Transformation & Industry Innovation Academy, un esempio "virtuoso" di collaborazione e sinergia tra università e aziende, sul territorio napoletano e campano.

“Q8 -ha aggiunto Almutawa- sta investendo molto nelle nuove tecnologie, ma anche nelle competenze digitali, come quelle dei giovani talenti che si formano qui alla Digita Academy. Da sempre abbiamo un particolare legame con il territorio del capoluogo campano”.

“Napoli è un polo strategico non solo per Q8: garantisce, infatti, energia a tutto il sud Italia. Anche questa partnership testimonia che Napoli per Q8 è una città importante non solo per il business, ma anche per l’innovazione, l’università e tutta la sua community”, ha concluso il presidente Q8.