Titoli Stato: spread Btp-Bund chiude in calo a 187 punti

Milano, 18 lug. (AdnKronos) - Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude la giornata in calo a 187 punti base rispetto all'apertura a 190 punti base, con il rendimento del decennale che si ferma a 1,56%. In giornata, il rendimento è sceso a 1,50%, ai minimi da ottobre 2016, con lo spread in area 181-182 punti.