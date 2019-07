Pd: Calenda, 'M5S usa fatti Bibbiano, roba da farabutti senza dignità'

Roma, 18 lug. (AdnKronos) - "Molti chiedono provocatoriamente se ho qualcosa da dire sui fatti di #Bibbiano, come se fosse un argomento di contrapposizione politica. La mia risposta è questa. Penso che utilizzare un orrendo fatto di cronaca, che coinvolge bambini, per fini politici sia il peggior sciacallaggio immaginabile. Considero chi lo pratica un farabutto senza morale né dignità". Lo scrive Carlo Calenda su twitter.

"Ho parlato abbastanza chiaro? P.S: a quanto si apprende il M5S avrebbe finanziato la comunità di Bibbiano. Ma non mi verrebbe mai in mente di collegarli ai fatti accaduti, come invece fanno loro con il Pd".