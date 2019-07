Lega: Bonafè (Pd), 'fondi russi a sovranisti a odg prossima plenaria'

Roma, 18 lug. (AdnKronos) - "Abbiamo chiesto al parlamento europeo di fare luce sui legami torbidi che legano i sovranisti italiani alla Russia e sui presunti finanziamenti a partiti anti Europeisti durante le ultime elezioni con l’obiettivo di indebolire il progetto d'integrazione europea". Lo scrive l'eurodeputata Pd Simona Bonafè su twitter.

L'europarlamentare dem ha postato un tweet del gruppo Socialisti e Democratici in cui si legge a proposito di un pezzo del Guardian su Matteo Salvini e la Russia: "È una cosa seria! L'Europa deve agire per proteggere la nostra democrazia e le nostre elezioni dalle interferenze straniere. Ecco perché, Iratxe Garper", presidente del gruppo S&D "in una riunione con i leader degli altri gruppi del PE, ha assicurato che questo sarà all'ordine del giorno del prossimo #EPlenary".