Sicurezza: Carfagna, 'governo preferisce caos a proposte serie su immigrazione'

Roma, 17 lug. (AdnKronos) - “Avevamo proposto un modo serio e pragmatico di affrontare la gestione dei migranti: accompagnare al contrasto dei trafficanti criminali una disciplina rigorosa dell’attività delle Ong, a cui dovrebbe essere chiesto obbligatoriamente di provvedere alla identificazione a bordo dei migranti e l’invio delle domande di asilo ai paesi di provenienza delle navi, facendone dunque quello di prima accoglienza secondo il trattato di Dublino". Lo dice Mara Carfagna, coordinatrice nazionale di Forza Italia e vicepresidente della Camera.

"Respingendo il nostro emendamento il governo ha deciso di bocciare una proposta seria e di buonsenso per la gestione e la ricollocazione automatica dei migranti, una proposta che peraltro apriva seriamente la discussione europea rispetto alla riforma di Dublino. Siamo stanchi dell’atteggiamento di chiusura dei gialloverdi che continuano ad essere interessati solo alla loro propaganda e non prendono in considerazione le proposte fatte nell’interesse del Paese. La gestione del fenomeno migratorio non può essere lasciata a Ong incontrollate nè tantomeno ogni sbarco può trasformarsi in un braccio di ferro in diretta tv tra governo italiano, Commissione Ue e organizzazioni non governative”.