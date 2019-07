Roma, appartamento in fiamme: un morto e due feriti

Roma, 16 lug. (AdnKronos) - E' di un morto e due feriti il bilancio di un incendio nel quartiere Tufello a Roma. Poco prima delle 20 le squadre del Comando di Roma sono intervenute in via Monte Massimo, all'incrocio di via delle Isole Curzolane, per un incendio in un appartamento al terzo piano di un edificio di cinque piani che è stato evacuato.

Al termine delle operazioni di spegnimento è stato trovato il corpo carbonizzato di un uomo di 62 anni mentre altre due donne, tra le quali la madre della vittima, sono state trasportate in ospedale.