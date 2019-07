Borsellino: secondo audio, 'Buscetta incontrava boss in strada durante 'smonta'volanti'

Palermo, 16 lug. (AdnKronos) - Il boss poi pentito Tommaso Buscetta, mentre era latitante, incontrava i capimafia in via Ruggero Settimo a Palermo, strada centralissima del 'salotto' della città, in pieno giorno. A raccontarlo alla Commissione nazionale antimafia prima di essere ucciso era stato Paolo Borsellino. L'audio è stato desecretato oggi perla prima volta. A Marsala, in cui lavorava Borsellino, non c'era una volante"che potesse assicurare l'intero arco delle 24 ore", raccontava Borslelino. "E siccome ricordavo che Buscetta mi aveva detto che gli era stato presentato il capomafia di Bagheria mentre passeggiava in via Ruggero Settimo e io gli chiesi come faceva a passeggiare e lui mi rispose: "Nel nostro ambiente si sapeva che tra le 14 e 16 c'era la 'smonta' delle volanti e noi latitanti ci facevamo la passeggiata".