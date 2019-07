Governo: Di Maio, 'salta se non fa le cose, io stufo di tentennamenti Lega'

Roma, 16 lug. (AdnKronos) - "Penso che in questo momento il governo possa saltare solo se non si fanno le cose per gli italiani, io sinceramente sono un po' stufo dei tentennamenti nella maggioranza sull'acqua pubblica, parlo della Lega, sul salario minimo e su tanti altri temi. In queste ore si sta facendo un po' troppa melina su provvedimenti che gli italiani aspettano da una vita". Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio, rispondendo alle domande dei cronisti a Bologna, dove è giunto per l'inaugurazione del nuovo Hub Logistico di Sda Express Courier, società del Gruppo Poste Italiane.

"Se acceleriamo e facciamo le cose, non ci saranno problemi per il governo - assicura Di Maio - io ho creduto e credo in questo governo se fa le cose e ci sono ancora tante cose da fare".