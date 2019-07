Enel: da Belluno a Treviso al via check up aereo linee elettriche per 420 Comuni

Russiagate, Savoini dettava agenda di Salvini su gruppo whatsapp

Roma, 16 lug. (askanews) - Si chiama "Salvini in Russia", la chat che sarebbe stata creata l'8 dicembre 2014 in una delle prime trasferte moscovite del segretario dell'allora Lega Nord. L'unico amministratore del gruppo, secondo una ricostruzione del quotidiano La Repubblica, sarebbe Gianluca Savoini, che avrebbe utilizzato whatsapp per informare su spostamenti e conferenze stampa di Salvini ...