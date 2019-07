Manovra: Calenda, 'sindacati non dovrebbero compiacere Salvini, non bello né serio'**

Roma, 15 lug. (AdnKronos) - "I sindacati incontrano i ministri preposti o il presidente del Consiglio. Non si prestano a spregiudicate operazioni di distrazione di massa pur di compiacere Salvini. Non è stato serio e non è stato bello". Lo scrive su twitter Carlo Calenda rispondendo a un follower sull'incontro oggi al Viminale tra Matteo Salvini e le parti sociali.