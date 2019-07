Lega: Fratoianni, 'Salvini ministro, non privato cittadino, venga in aula'

Roma, 15 lug. (AdnKronos) - “Vedo che Salvini non intende più parlare della vicenda dei fondi provenienti dalla Russia. Lo informo che non è un privato cittadino, è un ministro della Repubblica. E che se le opposizioni chiedono che venga a riferire in Parlamento, lui è tenuto a farlo. Venga in Parlamento a dirci quello che pensa, se non ha nulla da nascondere non vedo problemi a farlo”. Lo dice Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana dopo la conferenza stampa del ministro dell’Interno.