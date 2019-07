Falciati da suv, morto anche il 12enne Simone

Messina, 14 lug. (Adnkronos) - E' morto all'ospedale di Messina, Simone, il 12enne cugino di Alessio, 11 anni, anche lui morto perché investito giovedì sera da un suv lanciato a tutta velocità per le strade di Vittoria, nel ragusano. Simone era stato ricoverato in condizioni gravissime a Messina e gli erano state amputate le gambe. Il 12enne non ce l'ha fatta e oggi è spirato nel reparto di rianimazione dell'ospedale della città dello stretto.

Intanto chiesa stracolma per i funerali, stamane, del piccolo Alessio. Tutta la città di Vittoria, nel ragusano, ha reso omaggio al all'11enne, falciato dal suv insieme al cugino. Nella Chiesa di San Giovanni c’erano più di tremila persone che hanno voluto testimoniare vicinanza e affetto alla famiglia della piccola vittima e per dire no alle scorribande di criminali che hanno spento la vita di un ragazzino. A celebrare la messa il vescovo di Ragusa Carmelo Cuttitta che ha ricordato l'insegnamento che la morte di Alessio potrà dare. "Oggi Alessio è con noi - ha detto il Vescovo - e lo sarà sempre. Il suo sacrificio non resti vano".