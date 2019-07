Lega: Sensi posta foto Savoini con Salvini a due conferenze stampa in Russia

Roma, 12 lug. (AdnKronos) - "Eppure a me quel signore un po' stempiato in prima fila, vicino allo spin doctor di Salvini, alla conferenza stampa del vicepremier alla TASS a Mosca lo scorso 16 luglio 2018 ricorda qualcuno ... Magari con le luci negli occhi non ci avra' fatto caso, eh". Lo scrive il deputato del Pd, Filippo Sensi, postando una foto della conferenza stampa.

Sensi posta anche un'altra foto: "Il 17 ottobre 2018, invece, sempre a Mosca alla conferenza stampa di Salvini a Confindustria sul palco accanto allo staff del ministro (al quale si rivolge) tu guarda un po’ chi c’era ...".