Pd: Renzi, 'non siamo corrente dem, al lavoro su strategia per futuro'

Roma, 12 lug. (AdnKronos) - "Chi siamo noi? Una corrente del Pd? No, assolutamente no. Siamo un gruppo di persone rancorose legate al passato? No, ma a me è capitato di fare il premier prima di Conte, quando ancora fare il premier era una cosa seria e non fare il vice dei suoi vice. E cosa posso fare oggi? Stare a covare la rabbia? No, noi dobbiamo essere calmi, capire e mettere in campo una strategia per i prossimi anni". Lo dice Matteo Renzi all'iniziativa sulle fake news dei Comitati Ritorno al Futuro a Milano.