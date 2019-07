Sicurezza: Fornaro, 'Salvini rispetti Parlamento'

Con Flyeye Italia a caccia d'asteroidi con lo sguardo d'una mosca

Turate, 11 lug. (askanews) - Questo è Flyeye, il super-telescopio realizzato dall'Agenzia spaziale italiana e dall'Agenzia spaziale europea, in collaborazione con Hbo Italia per andare a caccia di asteroidi potenzialmente pericolosi per la Terra. Per farlo sfrutta una struttura ottica che lo rende unico al mondo, mutuata dall'occhio della mosca, come ha spiegato Roberto Aceti, Ad di Ohb Italia. ...