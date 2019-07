Sicurezza: Fiano, 'Fico non si faccia umiliare da Salvini'

Roma, 12 lug. (AdnKronos) - Secondo Salvini ‘o passano emendamenti o non si va. Si rischia grosso problema per il governo’. In questo Paese la separazione dei poteri è considerata vintage. È un ministro che decide se gli emendamenti sono ammissibili o no. Il Presidente Fico non si faccia umiliare”. Lo scrive su Twitter Emanuele Fiano, della presidenza del Gruppo Pd alla Camera.