Lega: Renzi, 'Salvini deve chiarire, è un membro governo'

Roma, 11 lug. (AdnKronos) - "Io penso che Salvini abbia tutto interesse a scoprire la verità visto che cade dalle nuvole e dice di non sapere niente di niente". Lo dice Matteo Renzi a Zapping a proposito della vicenda dei fondi russi alla Lega.

"C'è una sola persona che Salvini deve querelare: l'uomo che ha portato a Mosca e poi a Villa Madama con Putin, il suo collaboratore che in un audio chiede espressamente dei soldi per il finanziamento della campagna elettorale per Salvini. E a chi li chiede? A una potenza stranier. So' buffi sti sovranisti...".

"Io non so cosa abbia in testa Salvini ma questa storia della Russia prima o poi andrà chiarita. Anche perché qui non parliamo del leader della Lega ma del ministro dell'Interno e vicepremier".