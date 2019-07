Governo: ok Cdm a dl su codice nautica da diporto

Roma, 11 lug. (AdnKronos) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al Codice della nautica da diporto. Il testo ha l’obiettivo di rendere il sistema italiano maggiormente competitivo a livello internazionale. Si legge nella nota del Cdm.

Tra le novità: l’aggiornamento dei procedimenti amministrativi in modo da renderli compatibili con il sistema telematico centrale della nautica da diporto (Siste) e l’unificazione in un unico provvedimento attuativo della molteplicità dei decreti e delle direttive attuativi previsti per una medesima materia dal testo vigente.