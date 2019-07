Camera: 'Women in politics' lunedì convegno con Casellati e Carfagna

Roma, 11 lug. (AdnKronos) - "Women in Politics" è il tema dell'incontro che si terrà lunedì 15 luglio alle 15,30 presso la Sala del Mappamondo di Montecitorio. Rappresentanti istituzionali britanniche e italiane si confronteranno per discutere come combattere la discriminazione di genere e facilitare l'accesso delle donne alla vita pubblica. Si legge in una nota della Camera.

Dopo il saluto di Maria Elisabetta Alberti Casellati, Presidente del Senato, gli interventi introduttivi di Mara Carfagna, Vicepresidente della Camera, e di Jill Morris, Ambasciatore britannico in Italia. Seguiranno Amber Rudd, Secretary of State for Work and Pensions, Emma Bonino, senatrice, Eleanor Laing, Deputy speaker of the House of Commons e Valeria Mancinelli, Sindaco di Ancona. Modera Maria Lombardi, giornalista del Messaggero. Diretta sulla web tv della Camera.