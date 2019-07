Pd: Renzi a Milano contro fake news, Elfo già sold out (2)

(AdnKronos) - Al centro dell'evento, ci sarà l'intervento di Renzi. E' un'iniziativa in concorrenza con il Pd o un contributo? "Noi con i comitati civici ci siamo presi un compito: quello di riportare ad impegnarsi persone che non si riconoscono più nei partiti attuali, in forme politiche un po' piegate in loro stesse e vogliono occuparsi di cose concrete. Con il Pd non c'è concorrenza, siamo dalla stessa parte del campo".

Certo, fa specie che Renzi organizzi un evento il giorno prima dell'assemblea del Pd, alla quale non andrà... le strade sono ormai divise? "C'è stata un sovrapposizione temporale infelice, tutto qui", dice Scalfarotto.