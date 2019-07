Golden power: Conte, da Cdm ok a dl che ottimizza verifiche governo

Roma, 11 lug. (AdnKronos) - Il Cdm ha approvato un decreto sul golden power. E quanto conferma il premier Giuseppe Conte, in un passaggio di un lungo post su Facebook in cui fa il punto sulla mattinata di lavoro, dal vertice sulle autonomie al Cdm. Nel corso del Cdm "abbiamo approvato, tra le altre cose, un decreto-legge che delimita ancora più efficacemente le verifiche spettanti al governo in caso di autorizzazioni di atti e operazioni societarie riguardanti le nuove reti di infrastrutture tecnologiche", annuncia il presidente del Consiglio.