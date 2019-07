Trapianti: Gridelli (Ismett), 'Bisogna puntare sempre di più sulla prevenzione'

Denaro russo alla Lega, Conte: "Fiducia in Salvini, ben venga inchiesta della magistratura"

(Agenzia Vista) Roma, 11 luglio 2019 Denaro russo alla Lega, Conte: "Fiducia in Salvini, ben venga inchiesta della magistratura" "Fiducia in Salvini, ben venga inchiesta della magistratura". Così il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante la conferenza stampa indetta a Palazzo Chigi per presentare il neo Ministro per la Famiglia e Disabilità Alessandra Locatelli e il neo Ministro per gli ...