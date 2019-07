Mafia: processo trattativa, pg Palermo chiede riapertura dibattimento

Palermo, 11 lug. (AdnKronos) - La Procura generale ha chiesto la riapertura del dibattimento nel processo d'appello per la trattativa tra Stato e mafia. In particolare, i rappresentanti dell'accusa chiedono la riapertura del processo su tre punti relativi al periodo in cui era al governo Silvio Berlusconi.I Pg Sergio Barbiera e Giuseppe Fici chiedono di approfondire il tema del disegno di legge presentato dall'ex premier tra la fine del 1994 e i primi mesi del 1995. Nel ddl si proponeva la modifica della norma sulla custodia cautelare. Per la Procura generale sarebbe una delle contropartite chieste da Cosa nostra al governo Berlusconi.

Inoltre, l'accusa chiede chiarimenti su un episodio che risale all'arresto dei fratelli Graviano nel giugno 1994, cioè l'ingresso in carcere di alcune persone che si erano qualificate come carabinieri, ma non lo erano. Forse appartenevano ai servizi segreti. che, a un controllo, risultarono non appartenere all'Arma, ma probabilmente ai servizi segreti. Infine, il terzo punto riguarda il concepimento in carcere dei figli dei due fratelli Graviano. La Corte d'Assise d'appello di Palermo, presieduta da Angelo Pellino, ha rinviato l'udienza al prossimo 18 luglio per le controdeduzioni delle difese.