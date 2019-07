Calcio: Sala, 'studiamo proposta nuovo stadio e poi consiglio comunale’

Milano, 11 lug. (AdnKronos) - Il progetto del nuovo stadio di Milano presentato dalle società Milan e Inter va studiato “tecnicamente per capire i contenuti della proposta” per poi “andarlo a discutere in consiglio comunale”. Lo precisa il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che prende tempo prima di dare un giudizio al progetto presentato ieri e chiarisce che quella sullo stadio e sull’eventuale abbattimento di San Siro non sarà una decisione del sindaco o della giunta.

“Non ho avuto modo di vederlo, ma in questo momento devono verificarlo gli uffici: il primo tema è capire se è in linea con il Pgt, con le leggi speciali sugli stadi, bisogna considerare tutto. Sono 750 pagine e prima di esprimere giudizio...”, sottolinea a margine della cerimonia in Tribunale a Milano per i quarant'anni dalla morte di Giorgio Ambrosoli. Dalla proposta emerge subito un raddoppio di cubature rispetto al Pgt. “Questo - spiega il sindaco - è quello che appare come prima istanza ed è ovviamente un problema di base, credo che l’abbiano fatto appellandosi alla legge sugli stadi. E' una materia non semplicissima da verificare in 24 ore, lasciamo lavorare gli uffici. Ogni cosa che potrei dire oggi suonerebbe un po’ superficiale”.

Tuttavia, l’abbattimento dello stadio è un tema. Dal punto di vista delle squadre “è ovvio" che ciò avvenga, "nel senso che quando parlano di riqualificazione dell’area immaginano lo spazio dove oggi c’è San Siro. Credo -dice- si aprirà anche un bel dibattito politico. Che ci piaccia o meno, lo stadio di San Siro ha un ruolo importantissimo e quindi prevedo questo dibattito”. Ora, bisogna “prima capire tecnicamente i contenuti della proposta e poi andare in consiglio. È un tema su cui credo importante che anche il consiglio dia la sua indicazione, non è certamente un tema da vedere come rapporto tra le società e il sindaco o la giunta, ma il consiglio dovrà avere un ruolo importante”.