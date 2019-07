Alitalia: Di Maio, ieri sera ho visto Toto, in arrivo proposta Atlantia

Roma, 10 lug. (AdnKronos) - Ieri sera ho incontrato Toto, mi dicono ci sia una proposta in arrivo di Atlantia. Io su Atlantia non ho pregiudizi, ma nessuno si deve mettere in testa che sulla revoca delle concessioni ad Autostrade si torna indietro". Lo dice il vicepremier e ministro Luigi Di Maio nel corso di una diretta Facebook, ricordando "i 40 e passa morti del ponte Morandi" di Genova.