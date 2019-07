M5S: gruppo Camera perde pezzi, Galantino passa al Misto

Roma, 10 lug. (AdnKronos) - Perde un pezzo, ma potrebbero seguirne altri nei giorni a venire, il M5S alla Camera. A quanto apprende l'Adnkronos da autorevoli fonti del Movimento, il deputato Davide Galantino avrebbe deciso di lasciare e 'trasferirsi' al gruppo Misto. Tace il parlamentare, mentre i colleghi a Montecitorio sono piuttosto sorpresi dalla decisione, per ora nota a pochi. Galantino è considerato molto vicino alla deputata Veronica Giannone, espulsa nei giorni scorsi dalle file del M5S.

Era, inoltre, tra i parlamentari che non avevano restituito, 'fermo' nei rimborsi dal settembre 2018. Galantino, tuttavia, non aveva mai fatto mistero di non condividere i versamenti devoluti ad un conto corrente privato, ovvero al conto intestato a Luigi Di Maio e ai due capigruppo, Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli. Da qui la decisione di rinviare le restituzioni.