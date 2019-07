Governo: Conte, insediata a P.Chigi cabina regia 'Benessere Italia'

Roma, 10 lug. (AdnKronos) - "Alcuni giorni fa, in una lettera al quotidiano Avvenire, ho avuto modo di accennare alla neonata Cabina di regia 'Benessere Italia', uno strumento innovativo che ci consentirà di misurare, monitorare e migliorare le politiche pubbliche e il coordinamento tra le iniziative dei vari ministeri. Oggi per la prima volta si sono riuniti a Palazzo Chigi i rappresentanti di tutti i ministri designati a partecipare alla Cabina: si è trattato di un’occasione per definire le priorità che ciascuno ha individuato nel proprio ambito per la promozione del benessere e dell’equità sociale, per ambire al miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini". Lo annuncia su Facebook il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

"La scelta di attribuire il coordinamento direttamente alla Presidenza del Consiglio - scrive ancora il premier - risponde alla necessità di privilegiare un punto di vista complessivo, capace di raccordare le differenti declinazioni del concetto di 'benessere': un tema multidimensionale, che interessa le più disparate sfere delle nostre vite, impossibile da costringere in una singola azione di governo".