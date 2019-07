Governo: Conte, 'stiamo rimettendo in moto l'Italia'

Roma, 9 lug. (AdnKronos) - "Primi cantieri sbloccati, progetti approvati, risorse stanziate, interventi finanziati per una nuova stagione di investimenti per le comunità locali, con un occhio di riguardo alle aree disagiate del Sud del Paese. Iniziamo a raccogliere i buoni frutti della nostra strategia di sviluppo e crescita. Stiamo rimettendo in moto l’Italia". Lo rivendica il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un lungo post su Facebook.

"La giornata è iniziata con la notizia dell’ottimo riscontro sui dati sin qui acquisiti relativi ai microappalti gestiti dai Comuni - scrive il premier - in soli cinque mesi è stato appaltato il 95 per cento dei 400 milioni di euro previsti dalla Legge di Bilancio per finanziare i lavori pubblici nei piccoli Comuni, come la messa in sicurezza di strade, scuole, edifici pubblici. Sono 7.393 i centri coinvolti per 7.842 progetti finanziati".

"Da poco, invece, si è conclusa a Palazzo Chigi la quarta riunione del Tavolo sul Contratto istituzionale di sviluppo per il Molise - prosegue il premier - Anche in questo caso, in tempi record, in meno di tre mesi dalla mia ultima visita a Campobasso, siamo riusciti oggi ad approvare la graduatoria del primo gruppo di progetti immediatamente realizzabili grazie ai 220 milioni di euro del Fondo di sviluppo e coesione gestito dal ministro Lezzi. Stiamo parlando di 66 interventi approvati, che interessano tutta la regione molisana".