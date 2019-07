Pd: Renzi, 'venerdì a Milano, proposte contro fake news'

Roma, 9 lug. (AdnKronos) - "Purtroppo la realtà non conta più. Conta quello che si racconta, la storia, la narrazione. E allora accade che Cinque Stelle e Lega si vantino di aver salvato l’Italia ma i numeri dicono l’opposto". Lo scrive Matteo Renzi nella enews postando un grafico e spiega: "Sono i risultati degli ultimi sei governi sul lavoro, sulla crescita. Sono numeri, inoppugnabili. Eppure sui social ci scrivono 'Avete rovinato l’Italia'”.

"La sconfitta della realtà passa anche dalla capacità di usare in modo spregiudicato le fake news. E noi abbiamo finalmente preso contezza della gravità del problema. Venerdì 12 ne parliamo a Milano: sarà un pomeriggio speciale, ve lo assicuro".

"Per chi non potrà esserci assicureremo la diretta Facebook: presenteremo un progetto molto articolato con proposte per il Parlamento, per l’Unione Europea, per i tribunali, per gli Under30 (a tutti i millennials interessati dico di tenersi liberi dal 21 al 24 agosto e di scrivere a bonetti@matteorenzi.it). Ci vediamo a Milano con i Comitati di azione civile 'Ritorno al futuro'".