Lega: Renzi, '13 anni fa Italia campione mondo, ma per Salvini tricolore 'oppressione''

Roma, 9 lug. (AdnKronos) - "Il 9 luglio di 13 anni fa l’Italia vinceva la Coppa del mondo. Salvini tifava per la Francia: per lui il Tricolore era 'simbolo di oppressione'". Lo scrive Matteo Renzi su twitter postando il testo di un'intervista di Matteo Salvini al Corriere della Sera in cui il leader leghista diceva: "per me il Tricolore associato a qualunque cosa, dal calcio al nuoto, da Napolitano agli spaghetti, resterà sempre un simbolo di oppressione. Nel calcio il mio tifo si ferma al Milan".

"Oggi -prosegue Renzi- si è convertito a Prima gli Italiani. Non male: altri 13 anni e lo troveremo volontario di una ONG a salvare vite nel Mediterraneo".