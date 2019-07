Milano: Giudici (Lega), 'tenere alta attenzione su tema incendi rifiuti'

Milano, 9 lug. (AdnKronos) - "Non sappiamo ancora se si tratti di un incendio doloso o meno. La mia richiesta è di tenere alta l'attenzione su questo tema in quanto spesso questo genere di episodi nascondono traffici illeciti di rifiuti provenienti da altre zone d’Italia". Lo afferma Simone Giudici, consigliere regionale della Lega in Regione Lombardia, a proposito dell'incendio scoppiato in un deposito di stoccaggio rifiuti a Settimo Milanese. "Non è il primo caso di incendi presso depositi di stoccaggio rifiuti: nel recente passato si sono avuti diversi gli episodi di questo tipo nel territorio della nostra Regione", fa notare.