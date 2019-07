Pd: Fiano interrogazione a Lega e Fdi, 'che ci fate a festa nazi di Lealtàeazione?'

Roma, 8 lug. (AdnKronos) - "Deputati e consiglieri di Lega e Fratelli d’Italia partecipano alla festa di LealtàeAzione, gruppo neonazista seguace del generale nazista delle Waffen Ss Leon Degrelle e di Corneliu Codreanu, fondatore della Guardia di ferro romena, movimento ultranazionalista e antisemita". Lo scrive su Facebook, postando la locandina della festa, Emanuele Fiano della presidenza del Gruppo Pd alla Camera.

"Ormai non servono nell’estrema destra neofascista nuovi micro-partiti, i neofascisti e i neonazisti hanno trovato chi li rappresenta e non ha difficoltà di relazione con loro, anche come rappresentanti nelle istituzioni. Da Milano a Bruxelles passando per Roma. Questo manifesto lo rappresenta bene. Parteciperanno alla loro festa, Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini e Silvia Sardone, europarlamentari della Lega di Salvini, Carlo Fidanza eurodeputato di FdI, Massimiliano Bastoni e Jacopo Alberti, consiglieri regionali leghisti di Lombardia e Toscana. Oltre a Francesco Borgonovo, vicedirettore de La verità di Maurizio Belpietro e Giannino Della Frattina de Il Giornale".

"Questa festa dimostra -scrive Fiano- per l’ennesima volta legami e amicizia della galassia nera con Lega e Fratelli d’Italia, per chi ancora avesse avuto dubbi. Salvini se ci sei batti un colpo. Siete amici dei Nazi? Ovviamente presenterò un’interrogazione per un’organizzazione che si ispira ad un criminale nazista".