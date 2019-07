Pd: oltre 11mln di spese in bilancio, dipendenti e campagne elettorali costi principali (2)

(AdnKronos) - Nel bilancio vengono elencati anche "costi per godimento beni di terzi (affitto, noleggi, leasing, ecc.):  per manifestazioni, eventi e servizi elettorali in genere 111.221; per godimento beni di terzi afferenti le sedi operative 765.812". Poi ci sono i "costi per il personale dipendente pari a 4.690.738". Ci sono 618.828 euro sotto la voce "ammortamenti e svalutazioni", 7.229 per "accantonamenti per rischi e oneri" ed ancora 274.304 euro per "oneri diversi di gestione".

Infine ci sono i "contributi ad associazioni per euro 262.180 così distribuiti: strutture provinciali Pd 88.642 euro; strutture regionali Pd 69.108; Associazione Giovani Democratici 12.800 euro; strutture territoriali Pd 6.274; contributi a P.S.E. 80.356 euro; altri contributi 5.000".